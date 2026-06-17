Cristianinho comemora esta quarta-feira 16 anos e a avó Dolores Aveiro vincou a data especial do neto no dia em que o pai vai estrear-se no Mundial 2026 frente à República Democrática do Congo.

«Parabéns!! Hoje é dia de festa, o meu menino faz anos. Que tenhas um dia muito feliz, já estamos juntos para comemorar e que este dia se repita por muitos e muitos anos. Beijinhos. A avó ama-te muito», escreveu a avó babosa numa publicação nas redes sociais acompanhada por uma fotografia ao lado de Cristianinho, já em Houston, onde se vai realizar o jogo desta quarta-feira.

Uma publicação que mereceu um «like» de Martunis, o rapaz indonésio que sobreviveu ao terrível tsunami no sudeste asiático de 2004, com uma camisola de Portugal, com o nome de Rui Costa nas costas e que, mais tarde, criou uma relação especial com Cristiano Ronaldo.

Cristianinho nasceu mais tarde, a 17 de junho de 2010, em plena fase final do Mundial 2010, na África do Sul, e vai, portanto, para o quinto Campeonato do Mundo com a presença do pai, tendo falhado apenas a estreia do progenitor no Mundial 2006.