Ansu Fati foi a figura do jogo de Espanha com a Ucrânia e tornou-se no mais jovem de sempre a marcar um golo pela seleção espanhola, com 17 anos e 311 dias, batendo um recorde com 95 anos. No final do encontro, o selecionador Luis Enrique não lhe poupou elogios.

«O Ansu Fati está muito feliz e tem razões para isso. Tem apenas 17 anos e precisa de amadurecer, mas, se com 17 anos já faz isto tudo no segundo jogo pela seleção...», apontou o técnico.

«Ele trabalha muito e é humilde. Com 17 anos, as coisas podem subir à cabeça, mas ele é um miúdo tranquilo e humilde que tem os pés assentes no chão. Sei do que ele é capaz, mas não me lembro de ver um miúdo com esta idade fazer uma jogada assim, ainda por cima logo a começar o jogo...», frisou o selecionador, referindo-se ao lance em que o jovem jogador do Barcelona só foi travado com uma grande penalidade, que abriu o marcador do jogo.

Luis Enrique deixa, contudo, um aviso: «Temos de saber que Ansu Fati vai fazer um ou outro jogo mau no futuro. O que não é normal é ter esta confiança com esta idade.»