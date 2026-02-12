Ante Postecoglou considera que o Tottenham não é um clube «grande» e justifica a afirmação com a diferença de despesas, sobretudo na vertente dos salários, para alguns dos clubes em Inglaterra.

Em declarações no podcast Overlap, o antigo técnico dos spurs recordou a época em que terminou na quinta posição da Liga Inglesa e a forma como não conseguiu ir atrás de alvos mais apetecíveis no mercado, entre os quais Pedro Neto.

«É curioso perceber o que estão a tentar construir e o que são. Construíram um estádio inacreditável, têm infraestruturas de treino espetaculares. Quando olhamos para as despesas, sobretudo no que toca aos salários, não são um clube grande. Eu vi isso porque quando estávamos a tentar contratar jogadores não estávamos no mercado por esses jogadores», começa por referir.

«Quando terminámos em quinto lugar, senti que tínhamos de contratar jogadores prontos para a Liga Inglesa se queríamos lutar por algo mais. Agora, terminarmos em quinto lugar naquele ano não nos garantiu a Liga dos Campeões. Não tínhamos dinheiro e acabámos por contratar o Solanke, que gostei muito, e três adolescentes. Estava a olhar para o Pedro Neto, para o Mbeumo e para o Semenyo. Se queríamos ir além do quinto lugar tínhamos de apostar nestes jogadores, era isso que os outros grandes clubes fariam naquele momento», acrescentou.

Assista aqui às declarações de Ante Postecoglou: