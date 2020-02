[Em atualização]

Nove jogos em quatro dias. Está aí a 22.ª jornada da Liga, que arranca esta sexta-feira com o duelo entre Desportivo das Aves e Vitória de Guimarães, que abre a porta para mais emoções do principal campeonato português.

No sábado, há mais dois jogos, o Tondela-Rio Ave e o Belenenses SAD-Marítimo. O dia gordo da ronda é mesmo no domingo, com cinco encontros: o Moreirense-Santa Clara, o Paços de Ferreira-Famalicão, o Sporting-Boavista, o Sp. Braga-V. Setúbal e o FC Porto-Portimonense. Na segunda-feira, o líder Benfica vai a Barcelos, para defrontar o Gil Vicente.

Confira as antevisões, os onzes prováveis e os indisponíveis de cada equipa, em mais uma jornada para seguir, ao minuto, no Maisfutebol, com vídeos, crónicas, destaques e reportagem em cada estádio.

Sexta-feira, 21 de fevereiro:

Desp. Aves-V. Guimarães (20h30, SportTV1)

Em retoma nas últimas cinco jornadas, nas quais conquistou mais pontos – sete – do que nas primeiras 16 – seis – o último classificado, o Desportivo das Aves recebe o V. Guimarães, sabendo que uma vitória permite colar ao Paços de Ferreira e à boca da ‘linha de água’ da classificação no início desta jornada, atirando provisoriamente o Portimonense para o último posto. Para isso, é preciso bater um V. Guimarães que entra na ronda no nono lugar, de olhos no comboio da primeira parte da tabela. Um triunfo permite à equipa de Ivo Vieira pressionar Santa Clara e Boavista na luta pelo sétimo lugar e continuar a aproximação a Rio Ave e Famalicão, que têm mais cinco pontos à partida para a jornada.

Indisponíveis Desp. Aves: Simunec, Mohammadi, Tshibola (lesionados) Beunardeau (castigado), Rúben Oliveira (emprestado pelo V. Guimarães).

Indisponíveis V. Guimarães: João Carlos Teixeira, Aziz, Joseph Amoah, Wakaso, Jhonatan (lesionados).

DESP. AVES: ONZE PROVÁVEL

V. GUIMARÃES: ONZE PROVÁVEL

Sábado, 22 de fevereiro:

Tondela-Rio Ave (18h00, SportTV1)

Frente a frente, duas equipas separadas por nove pontos na classificação. O Tondela é 12.º, com 24 pontos. O Rio Ave é sexto, com 33. Na primeira volta, a equipa de Natxo González foi feliz em Vila do Conde, onde venceu por 4-2. A grande pecha dos beirões tem sido mesmo o Estádio João Cardoso. Em casa, o Tondela é o ataque menos concretizador da Liga, com cinco golos marcados e só venceu um jogo em nove, ante o Sporting. O Rio Ave, na melhor fase da época, com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos, pode pressionar Famalicão e Sporting se vencer. Em jogo, está uma possível quarta vitória seguida fora de casa para os homens de Carvalhal.

Indisponíveis Tondela: Pepelu (castigado), Ronan (emprestado pelo Rio Ave).

Indisponíveis Rio Ave: Jambor (lesionado).

TONDELA: ONZE PROVÁVEL

RIO AVE: ONZE PROVÁVEL

Belenenses SAD-Marítimo (20h30, SportTV1)

O Jamor recebe um jogo de luta pela tranquilidade, no reencontro de Petit com o Marítimo, clube no qual esteve na última época. Insulares e azuis partem, respetivamente, com nove e seis pontos à maior para a zona de descida e vêm de vitórias na última jornada. Vencer, para o Belenenses, significaria igualar o Marítimo e também uma inédita segunda vitória seguida na Liga. Para a equipa de José Gomes, instalar-se com mais conforto a meio da tabela.

Indisponíveis Belenenses SAD: Danny Henriques (castigado), Calila, Kau, Nuno Coelho, Tomás Ribeiro, Francisco Varela, Ricardo Ferreira (lesionados).

Indisponíveis Marítimo: Edgar Costa (castigado), Vukovic (lesionado).

BELENENSES SAD: ONZE PROVÁVEL

MARÍTIMO: ONZE PROVÁVEL

Domingo, 23 de fevereiro:

Moreirense-Santa Clara (15h00, SportTV4)

Duas equipas que medem forças em fases positivas da época, o Santa Clara, sem dúvida, na melhor delas, com quatro vitórias consecutivas. O Moreirense, mais estável nesta altura, com uma vitória e dois empates nas últimas três jornadas, com o treinador Ricardo Soares. Seis pontos separam Moreirense e Santa Clara à partida para jogo, com os cónegos a terem neste duelo em Moreira de Cónegos um importante teste e uma oportunidade para ganharem mais fôlego e distância para os últimos lugares.

Indisponíveis Moreirense: Luther Singh (lesionado).

Indisponíveis Santa Clara: -

MOREIRENSE: ONZE PROVÁVEL

SANTA CLARA: ONZE PROVÁVEL

Paços de Ferreira-Famalicão (15h00, SportTV5)

Um encontro à prova dos maus momentos respetivos no campeonato. O Paços de Ferreira, que parte para a jornada com um ponto à maior para o Portimonense, primeira equipa em zona de descida, vem de quatro derrotas consecutivas e vai na pior sequência de jornadas sem vitórias: seis. O Famalicão não venceu nas últimas cinco e, pelo meio, foi eliminado da Taça de Portugal pelo Benfica. São, por isso, sete os jogos oficiais sem vitórias para a equipa de João Pedro Sousa, que ainda assim está confortavelmente no quinto lugar e com quase o dobro dos pontos dos pacenses: 33 para 16.

Indisponíveis Paços de Ferreira: Lamine Diaby (castigado).

Indisponíveis Famalicão: Fábio Martins (castigado), Ivo Pinto (lesionado).

PAÇOS DE FERREIRA: ONZE PROVÁVEL

FAMALICÃO: ONZE PROVÁVEL

Sporting-Boavista (17h30, SportTV1)

A Liga Europa meteu-se pelo meio, com uma das exibições e uma das vitórias mais conseguidas dos últimos tempos. Pese a moral positiva pelo triunfo sobre o Basaksehir, o Sporting volta a jogar com menos meia semana de descanso para o Boavista, que venceu nas últimas duas deslocações e viu travada uma sequência de três vitórias no último domingo, ante o Belenenses. Oito pontos separam, à partida para a jornada, os que são o quarto e oitavo classificados. Os leões procuram igualar o melhor registo caseiro na Liga esta época já uma vez conseguido, de três vitórias seguidas. Os axadrezados querem vencer para manter a tranquilidade e também manter acesa a atual disputa pelo sétimo lugar, perante Santa Clara e V. Guimarães.

Indisponíveis Sporting: Sebastián Coates (castigado), Mathieu, Luiz Phellype, Renan Ribeiro (lesionados).

Indisponíveis Boavista: -

SPORTING: ONZE PROVÁVEL

BOAVISTA: ONZE PROVÁVEL

Sp. Braga-V. Setúbal (20h00, SportTV2)

A primeira derrota com Rúben Amorim surgiu esta quinta-feira na Liga Europa e o regresso ao campeonato português, para o Sp. Braga, faz-se com a receção ao V. Setúbal, que apesar de não ter ganho nas últimas três jornadas, está relativamente estável no 11.º lugar, com 26 pontos, 11 a mais para a zona de descida. Os bracarenses, que levam 19 pontos nos últimos 21 possíveis, querem manter o terceiro lugar e, para isso, uma vitória é, apesar de não obrigatória – dependendo do resultado do Sporting – crucial nesse sentido, fruto do ponto de vantagem para os leões.

Indisponíveis Sp. Braga: Raúl Silva, João Palhinha, Ricardo Esgaio (castigados), Tormena (lesionado).

Indisponíveis V. Setúbal: Frédéric Mendy, Antonucci (lesionados).

SP. BRAGA: ONZE PROVÁVEL

V. SETÚBAL: ONZE PROVÁVEL

FC Porto-Portimonense (20h30, SportTV1)

Em duas jornadas, o FC Porto reduziu de sete para um ponto a desvantagem para o líder Benfica e a ronda 22 é de total expectativa no que toca à luta nos dois primeiros lugares. Em caso de vitória, a equipa de Sérgio Conceição aumenta para cinco os êxitos seguidos no campeonato e dorme na liderança de domingo para segunda-feira. Pela frente está o Portimonense, que não venceu nas últimas nove jornadas e é, destacadamente, a equipa com menos vitórias na I Liga: apenas duas, em 21 jornadas. A seguir, com pior registo, Paços de Ferreira e Desp. Aves, que até têm o dobro das dos algarvios: quatro. É também mais uma ronda importante para uma equipa que luta para sair da zona de descida.

Indisponíveis FC Porto: Pepe (lesionado).

Indisponíveis Portimonense: -

FC PORTO: ONZE PROVÁVEL

PORTIMONENSE: ONZE PROVÁVEL

Segunda-feira, 24 de fevereiro:

Gil Vicente-Benfica (19h30, SportTV1)

A única certeza que o Benfica pode ter é que, se vencer, é líder ao fim da 22 jornada. Pode é entrar em Barcelos, no jogo de encerramento da ronda, em busca de recuperar a liderança perdida à condição caso o FC Porto pontue ante o Portimonense, ou então de aumentá-la, se os dragões não vencerem. Teste difícil para a equipa de Bruno Lage, por vários motivos, dois deles suficientemente fortes: as três derrotas consecutivas – duas delas no campeonato – e os quatro jogos seguidos sem ganhar, além de uma casa onde FC Porto e Sporting perderam esta época e também na qual, por exemplo, Sp. Braga e V. Guimarães empataram.

Indisponíveis Gil Vicente: Rúben Ribeiro, Rodrigo (lesionados).

Indisponíveis Benfica: Gabriel, André Almeida, Jardel (lesionados).

GIL VICENTE: ONZE PROVÁVEL

BENFICA: ONZE PROVÁVEL