Nada melhor do que uma jornada longa para curar a ressaca europeia. A 23.ª jornada da Liga arranca esta sexta-feira, com o Portimonense a receber o Vitória de Setúbal e prolonga-se até terça-feira, dia em que o Famalicão recebe o Sporting.

Vamos ter dos jogos no sábado, outros três no domingo, mas a luta pelo poleiro da liga está reservada para segunda-feira à noite. O FC Porto será o primeiro a entrar em campo, por voltas das 19h30, nos Açores, para defrontar o Santa Clara e ainda estará a jogar quando começar o Benfica-Moreirense, com início marcado para as 20h45.

Quanto à luta pelo terceiro lugar, o Rio Ave, que recebe o Belenenses, será o primeiro a entrar em campo, ainda no sábado (20h30). Seguem-se os candidatos minhotos, com o Sp. Braga a defrontar o Marítimo, na Madeira, no domingo (17h30). No mesmo dia, pelas 20h00, o V. Guimarães também recebe o Tondela. A fechar a jornada, o Sporting visita Famalicão, na terça-feira (20h00)

Confira as antevisões, os onzes prováveis e os indisponíveis de cada equipa, em mais uma jornada para seguir

Sexta-feira, 28 de fevereiro:

Portimonense-V. Setúbal (20h30, Sport TV)

Paulo Sérgio ainda procura a primeira vitória à frente dos algarvios, apesar das boas indicações que deixou na última visita ao Dragão (0-1). A verdade é que a equipa de Portimão, em posição de despromoção, já não vence desde novembro (onze jogos) e já está a quatro pontos do Paços de Ferreira, o adversário mais próximo na classificação.

O Vitória de Setúbal também somou apenas um ponto nos quatro jogos que fez neste mês de fevereiro e tem vindo a cair na classificação. Ainda assim, os sadinos de Julio Velázquez, com mais onze pontos, estão numa posição bem mais confortável do que os algarvios. Uma vitória deixa a equipa de Setúbal à beira dos 30 pontos.

Indisponíveis do Portimonense: Jackson Martínez continua a cumprir plano especial, mas está disponível. Paulo Sérgio tem o plantel na máxima força.

Indisponíveis do V. Setúbal: Alex Freitas está lesionado, Artur Jorge está castigado, enquanto Hildeberto está lesionado e castigado.

Sábado, 29 de fevereiro:

Rio Ave-Belenenses, (18h00, Sport TV)

A equipa de Vila do Conde somou catorze pontos nos últimos seis jogos, já ultrapassou o Famalicão e tem o Sporting à vista, a apenas três pontos de distância. Um triunfo em casa permite colocar pressão sobre os leões, que jogam na terça-feira em Vila Nova de Famalicão, e renovar as ambições de chegar ao terceiro lugar. Carlos Carvalhal tem a equipa praticamente na máxima força, mas tem quatro jogadores em risco de falhar a visita ao Dragão: Borevkovic, Aderlan Santos, Matheus Reis e Filipe Augusto.

Os «azuis» de Lisboa, por seu lado, estão na maior sequência da temporada, ainda que seja muito curta. Os comandados de Petit conseguiram, na última ronda, vencer pela primeira vez esta época dois jogos consecutivos, batendo o Marítimo (1-0), depois de uma vitória no Bessa (1-2), mas vão apresentar-se em Vila do Conde com algumas limitações.

Indisponíveis do Rio Ave: Nadjack está recuperado de uma longa lesão, mas depois de tanto tempo parado (sete meses) deverá ainda precisar de ganhar ritmo para ir a jogo.

Indisponíveis do Belenenses: muitos problemas na defesa. Show e Nuno Coelho estão castigados. Tiago Esgaio voltou a não treinar e também está em dúvida. Melhores notícias para o ataque, onde Petit poderá voltar a contar com Keita, regressado de um empréstimo ao Al Riffa do Bahrein.

RIO AVE: ONZE PROVÁVEL

BELENENSES: ONZE PROVÁVEL

Boavista-Gil Vicente (20h30, Sport TV)

O Boavista, depois de três triunfos consecutivos, consentiu duas derrotas nas últimas rondas e precisa de regressar aos carris dos bons resultados para regressar à primeira metade da classificação e antecipar a ambicionada permanência no primeiro escalão.

O Gil Vicente, por seu lado, somou apenas quatro pontos nos últimos cinco jogos, mas nesta sequência defrontou o FC Porto (1-2), Sp. Braga (2-2) e Benfica (0-1). A verdade é que a equipa de Vítor Oliveira tem vindo a superar expetativas e neste jogo pode ultrapassar o adversário direto, uma vez que a diferença é de apenas dois pontos.

Na primeira volta, em Barcelos, registou-se um empate sem golos.

Indisponíveis do Boavista: Neris vai cumprir um jogo de castigo e abre uma vaga para Lucas ou Dulanto. Stojilkovic também pode estar de volta ao ataque.

Indisponíveis do Gil Vicente: Rúben Ribeiro, Naidji, Vítor Carvalho e Rodrigo entregues ao departamento médico. Alex Pinto, que não pôde defrontar o Benfica, deve voltar às opções.

BOAVISTA: ONZE PROVÁVEL

GIL VICENTE: ONZE PROVÁVEL

Domingo, 1 de março:

Desp. Aves-P. Ferreira (15h00)

Indisponíveis do Desp. Aves: Tshibola em dúvida.

Indisponíveis do P. Ferreira: Denilson vai cumprir um jogo de castigo.

DESP. AVES: ONZE PROVÁVEL

P. FERREIRA: ONZE PROVÁVEL

Marítimo-Sp. Braga (17h30)

Indisponíveis do Marítimo: Bebeto e Rodrigo Pinho e m dúvida.

Indisponíveis do Sp. Braga: Bruno Wilson está castigado, mas de resto Rúben Amorim tem o plantel na máxima força.

MARÍTIMO ONZE PROVÁVEL

SP. BRAGA: ONZE PROVÁVEL

V. Guimarães-Tondela (20h00)

Indisponíveis do V. Guimarães: Wakaso e Joseph estão lesionados.

Indisponíveis do Tondela: Yohan Tavares e Filipe Ferreira são os únicos indisponíveis. Strklaj e Jhon Murillo estão recuperados.

V. GUIMARÃES: ONZE PROVÁVEL

TONDELA: ONZE PROVÁVEL

Segunda-feira, 2 de março:

Santa Clara-FC Porto (19h30, Sport TV)

Açorianos com quatro vitórias nos últimos cinco jogos.

Indisponíveis do Santa Clara: Rafael Ramos vai cumprir castigo e deve ceder lugar a Sagna. De resto, sem casos clínicos, João Henriques não terá de fazer muitas alterações.

Indisponíveis do FC Porto: Luis Díaz lesionou-se frente ao Bayer Leverkusen deverá ceder o lugar a Nakajima. Além do colombiano, Vítor Ferreira será o único indisponível.

SANTA CLARA: ONZE PROVÁVEL

FC PORTO: ONZE PROVÁVEL

Benfica-Moreirense (20h45, Benfica TV)

Indisponíveis do Benfica: Gabriel e Jardel.

Indisponíveis do Moreirense: Djavan, Luther Singh e Camará estão de fora por limitações físicas.

BENFICA: ONZE PROVÁVEL

MOREIRENSE: ONZE PROVÁVEL

Terça-feira, 3 de março:

Famalicão-Sporting (20h00, Sport TV)

Indisponíveis do Famalicão: Gustavo Assunção e Patrick castigados.

Indisponíveis do Sporting: Wendel castigado. Mathieu continua em dúvida, mas Neto volta a ser opção depois de ter cumprido castigo na Turquia.

FAMALICÃO: ONZE PROVÁVEL

SPORTING: ONZE PROVÁVEL