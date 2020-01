O campeonato dos soluços competitivos entra em 2020 com o pé direito. Dois grandes jogos em perspetiva, em Guimarães e em Alvalade, e mais dados relevantes na luta pelo título nacional.



O Maisfutebol estará, como sempre, em todos os estádios onde se realizam jogos: quatro no sábado e mais cinco no domingo, com o tal destaque ao Vitória-Benfica e ao Sporting-FC Porto.



Dois dias de muito futebol, quase para esquecermos os longos hiatos de bola para o campeonato nacional nos primeiros meses da temporada.



AO MINUTO: todos os jogos da jornada 15 da Liga



Sábado, 4 de janeiro

DESP. AVES-SANTA CLARA

15.30 horas, Sport TV 5

A equipa de Nuno Manta entra em 2020 com a corda ao pescoço e um terço nas mãos. Rezar, porém, de pouco lhe adiantará. Nem todos os santinhos juntos são capazes de devolver à vida uma equipa que soma apenas seis pontos. O Aves precisa de golos e a receção aos açorianos é mais uma final. Oito pontos separam os dois conjuntos e, é bom lembrar, o Santa Clara atravessa também uma crise de resultados. Onde andam os sorrisos, rapazes?

Indisponíveis Desp. Aves: Simunec (lesionado); Welinton Jr. (castigado) e Luiz Fernando (em dúvida)



Indisponíveis Santa Clara: todos disponíveis

Desp. Aves: onze provável

Santa Clara: onze provável

BOAVISTA-PORTIMONENSE

15.30 horas, Sport TV 1

Jogo um de Daniel Ramos, sucessor de Lito Vidigal no Bessa. Teste de exigência alta, apesar de os algarvios de Folha estarem a ser uma das maiores desilusões da Liga 19/20. Os axadrezados têm mais seis pontos do que o Portimonense, mas o Bessa sempre foi um campo de memórias muito razoáveis para estes visitantes: sete vitórias em 19 tentativas.

Indisponíveis Boavista: Marlon (em dúvida)



Indisponíveis Portimonense: Bruno Tabata (na seleção)

Boavista: onze provável

Portimonense: onze provável

BELENENSES SAD-SP. BRAGA

18.00 horas, Sport TV 5

Sá Pinto caiu, com o estrondo da surpresa, e os minhotos iniciam no Jamor o ciclo-Rúben Amorim. O novo treinador trará novas ideias, mas o fundamental para o Sp. Braga é mesmo começar a ganhar de forma consistente na Liga. Se perder no sábado, ficará lado a lado com o conjunto de Pedro Ribeiro. Elucidativo.

Indisponíveis Belenenses SAD: André Sousa (castigado); Kau (lesionado); Gonçalo Silva, Nilton Varela e Calila em dúvida

Indisponíveis Sp. Braga: Galeno e Hassan (lesionados)

Belenenses SAD: onze provável

Sp. Braga: onze provável



V. GUIMARÃES-BENFICA

20.30 horas, Sport TV 1

As águias atravessam um ciclo de seis vitórias consecutivas em Guimarães e de nove jogos seguidos sem perder. O Vitória já não vence o Benfica em casa desde o dia 20 de fevereiro de 2012, mas este Vitória de Ivo Vieira é de colheita especial. Os resultados na Europa e nas provas internas confirmam-no. Grande teste, enorme, para os pupilos de Bruno Lage, quase 24 horas antes do Sporting-FC Porto.

Indisponíveis V. Guimarães: Sacko (em dúvida); Jhonatan, Joseph, Ola John e Wakaso (lesionado)

Indisponíveis Benfica: Rafa (em dúvida); Jardel, Zivkovic e Jota (lesionados)

V. Guimarães: onze provável

Benfica: onze provável

Domingo, 5 de janeiro

RIO AVE-MARÍTIMO

15.00 horas, Sport TV 3

Carvalhal e José Gomes ainda há pouco estavam em Inglaterra e agora já estão cá. Dois treinadores de valor, mas com equipas em diferentes momentos. Os vilacondenses mais estáveis, a olhar para um «top-6» no campeonato; os madeirenses ainda a perceberem o que realmente valem e a recuperarem de várias experiências pouco recompensadores com outros treinadores. Favoritismo nortenho, pois claro.

Indisponíveis Rio Ave: Nadjack e Jambor (lesionados); Filipe Augusto (castigado)

Indisponíveis Marítimo: Maeda (lesionado)

Rio Ave: onze provável

Marítimo: onze provável

PAÇOS FERREIRA-MOREIRENSE

15.00 horas, Sport TV 4

As equipas acabaram 2020 a ganhar no campeonato (o Paços em Braga e o Moreirense na receção ao Belenenses) e têm aqui um bom enquadramento para confirmar melhorias e evolução. Com um dado suplementar: os axadrezados do Minho venceram ainda sob o comando técnico de Vítor Campelos, antecessor do treinador Ricardo Soares. E o Paços, este crescimento é para valer? Jogo interessante.

Indisponíveis Paços: Eustáquio (espera certificado internacional)

Indisponíveis Moreirense: todos disponíveis

Paços de Ferreira: onze provável

Moreirense: onze provável

TONDELA-GIL VICENTE

15.00 horas, Sport TV 5

Após a derrota normal no Dragão, a equipa do espanhol Natxo Gonzalez tem mais uma oportunidade para provar que não é mais forte a jogar fora do que em casa. Os beirões estão na máxima força para defrontar um Gil Vicente que conhece todos os momentos e segredos do jogo. Gentileza do treinador Vítor Oliveira, naturalmente. O reforço Rúben Ribeiro, nome forte, deverá ser lançado durante a partida.

Indisponíveis Tondela: todos disponíveis

Indisponíveis Gil Vicente: Mladenovic e Rodrigão (lesionados)

Tondela: onze provável

Gil Vicente: onze provável

SPORTING-FC PORTO

17.30 horas, Sport TV 1

5 de outubro de 2008, data da última vitória dos dragões em Alvalade. Mais de dez anos e 14 tentativas frustradas depois, o FC Porto volta a avançar sobre o reduto verde e branco. É desta? O clássico é de tremenda importância para os dois lados, basta olhar a tabela classificativa. Mesmo que o Benfica escorregue em Guimarães, quem não ganhar aqui… seja como for, o FC Porto tem mais nove pontos do que o Sporting nesta altura. Para onde cairá o jogo? Silas e Sérgio Conceição são velhos conhecidos.

Indisponíveis Sporting: Renan e Neto (lesionados)

Indisponíveis FC Porto: Danilo (condicionado e em dúvida)

Sporting: onze provável

FC Porto: onze provável

FAMALICÃO-V. SETÚBAL

20.00 horas, Sport TV 2

A ressurreição famalicense terá de aparecer às custas do melhor Vitória da época. Os sadinos arrebitaram com Julio Velázquez e já têm 19 pontos, apenas menos cinco do que os minhotos. Jogo entre duas equipas que gostam de ter bola e atacar com segurança, em posse. Um bom jogo em perspetiva, com duas ideias fortes. O fator-casa pode fazer a diferença, principalmente se lembrarmos a paixão dos adeptos famalicenses.

Indisponíveis Famalicão: Konaté (lesionado) e Nehuén Perez (lesionado)

Indisponíveis V. Setúbal: Alex Freitas e Hildeberto (lesionados)

Famalicão: onze provável

V. Setúbal: onze provável