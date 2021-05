Sporting e Nacional defrontam-se este sábado às 20h30 em Alvalade, em jogo da 30.ª jornada da Liga.



Frente a frente vão estar o líder da prova com 73 pontos, com o FC Porto a apenas três, e o último classificado com 24 pontos, a seis de um lugar fora da linha de descida. Tanto uma equipa como a outra voltaram aos triunfos no jogos da ronda anterior.



Quem irá render Gonçalo Inácio? Terá Matheus Nunes agarrado a titularidade? Como tentará Manuel Machado montar o Nacional para surpreender o Sporting?

