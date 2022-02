O FC Porto joga, esta quinta-feira, a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa frente à Lazio, no Olímpico de Roma. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



Sérgio Conceição convocou todos os jogadores que estão clinicamente aptos para o encontro na capital italiana. Ainda assim, Marchesín está suspenso e não poderá estar na ficha de jogo apesar de ter seguido viagem com a restante comitiva.



Os dragões entram em campo depois de um triunfo por 2-1, no Dragão, na semana passada.



Pode ver o onze provável dos azuis e brancos na galeria associada ao artigo.