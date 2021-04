O Benfica recebe, esta segunda-feira, o Marítimo, na Luz, numa partida da 25.ª jornada da Liga.



As águias ocupam o terceiro lugar da Liga com 51 pontos e precisa de vencer não só para manter o Sp. Braga à distância, mas também para não deixar escapar o FC Porto no segundo lugar. Por seu turno, o Marítimo caiu para o penúltimo lugar e terá forçosamente de pontuar para não deixar os concorrentes diretos fugirem.



Refira-se que Rodrigo Pinho, que se vai transferir para o Benfica no final da temporada, é a principal ausência na equipa insular por castigo.



Veja, na galeria associada, os onzes prováveis para o Benfica-Marítimo.