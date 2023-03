Anthony Barry, confirmado nesta segunda-feira como parte integrante da nova equipa técnica da seleção de Portugal, vai acumular o cargo com as funções de treinador-adjunto do Chelsea.

O técnico de 36 anos está no clube inglês desde 2020, auxiliando Frank Lampard, Thomas Tuchel e atualmente Graham Potter.

Desde essa altura, colaborou igualmente com as seleções da República da Irlanda e da Bélgica, onde trabalhou precisamente com Roberto Martínez.

O Chelsea explica que Anthony Barry vai continuar a trabalhar regularmente no clube, integrando a equipa técnica de Portugal nas pausas competitivas para compromissos das seleções nacionais.