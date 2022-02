O golo do futebolista francês Anthony Martial foi eleito para golo da semana na Liga Europa, entre os oito jogos da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final, disputados na quinta-feira.

A jogada coletiva que resultou no golo do avançado francês para o 3-1 final do Sevilha ante o Dínamo Zagreb, selado ainda na primeira parte, em cima do intervalo (45+1m) acabou premiada através do sítio oficial da UEFA face a outros três golos nomeados, entre estes o do internacional português Raphaël Guerreiro.

O golo de Martial eleito para melhor da jornada:

Guerreiro marcou na derrota do Borussia Dortmund ante o Rangers, num golo que foi superado pelo de Martial.

O golo de Mattia Zaccagni, da Lazio, ante o FC Porto, na vitória dos portugueses sobre os italianos, bem como o de Willian José, no triunfo do Betis ante o Zenit, eram os outros candidatos.