O guarda-redes costa-riquenho Anthony Walker, de 19 anos, voltou a treinar esta quarta-feira com o plantel principal do Sporting, às ordens do treinador Rúben Amorim, antes de nova folga, marcada para quinta-feira.

Em Alcochete, na academia, o treinou teve foco na «aplicação de ideias de jogo e em exercícios vários com a bola a rolar», refere o Sporting, em nota oficial no sítio do clube.

Tal como na véspera, os brasileiros Renan Ribeiro e Luiz Phellype foram ausências. O guarda-redes continua o trabalho de reforço muscular no ginásio e subiu ao relvado só na fase final do treino. Já o ex-Paços de Ferreira continua o plano de recuperação a uma rotura no ligamento cruzado anterior do joelho direito. De acordo com a informação divulgada pelo Sporting, Walker já tinha sido chamado ao apronto de segunda-feira.

O Sporting volta a trabalhar na academia na sexta-feira.