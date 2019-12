O Sporting efetuou nesta terça-feira último treino do ano e no qual Silas contou com Anthony Walker e Eduardo Quaresma, jogadores da formação.

Refira-se que Matheus Nunes, Rodrigo Fernandes e Pedro Mendes já trabalham regularmente com a equipa e estiveram novamente presentes.

A preparação para o clássico de domingo com o FC Porto, da 15.ª jornada da Liga, arrancou com as ausências de Renan Ribeiro (tratamento e ginásio) e Luís Neto (tratamento – fisioterapia e ginásio).

Nesta quarta-feira, os leões gozam uma folga. Voltam dia 2, em sessão à porta fechada, na Academia Sporting.