O Barcelona anunciou este domingo que Antoine Griezmann tem uma lesão muscular no quadríceps da perna direita.

O clube não adianta o tempo de paragem do jogador francês, dizendo apenas que «a evolução [da lesão] ditará a sua disponibilidade», mas Griezmann deverá falhar os restantes jogos da liga espanhola.

Com duas jornadas por disputar, o Barcelona segue na segunda posição da liga espanhola, com menos um ponto do Real Madrid, que lidera e tem menos um jogo.

Os catalães disputam em 08 de agosto a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, adiada devido à pandemia de covid-19, frente ao Nápoles, depois do empate a um golo em Itália.

O vencedor da eliminatória garante presença na fase final da competição, que decorrerá em Portugal entre 12 e 23 de agosto.

Antoine Griezmann saiu ao intervalo do jogo com o Valladolid, que o Barcelona venceu (0-1).