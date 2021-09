Instalados no Hotel Royal Monceau desde que se mudou para Paris, Lionel Messi e a família estão à procura de casa na capital francesa.

Segundo o RMC Sport, que falou com uma fonte do setor imobiliário parisiense, Messi quer uma casa com pelo menos quatro ou cinco quartos, já que o casal tem três filhos, uma piscina interior, um ginásio e bastante espaço exterior, quer de estacionamento, quer de jardim num imóvel com privacidade.

A família tinha encontrado o lar ideal, em Neuilly, mas um aumento de dez mil euros mensais de renda, levou a que o imóvel fosse posto de lado.

Antonela Roccuzzo, mulher de Messi, visitou várias casas, entre elas, um palácio em Vésinet, com o preço de 48 milhões de euros, que encaixa nos critérios. Além de ficar a apenas 15 minutos do centro de treinos do PSG, está a 20 minutos da cidade de Paris.

Inspirado no palácio do Grand Trianon, de Versalhes, classificado como monumento histórico, o Palais Rose tem 2.000 metros quadrados construídos. A casa principal tem quatro suites, sala de cinema, sala de jogos, piscina interior, ginásio, court de squash e várias salas. Há ainda uma casa de hóspedes, acomodações para o pessoal e 7.000 metros quadrados de jardins. Veja as imagens na galeria associada.