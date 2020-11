António Adan mostra-se um profundo apaixonado por Lisboa e aproveita as folgas, juntamente com a namorada Ana Mamore, para visitar a capital portuguesa. Frequentemente, aliás, mostra-se em locais mais conhecidos da cidade. Na última quarta-feira, dia de folga para o plantel, o guarda-redes do Sporting publicou uma fotografia no Parque Eduardo VII.

Mas não foi apenas isso. Juntamente com a fotografia, Adan deixou uma pergunta aos seguidores. «Pouco a pouco vamos conhecendo Lisboa... O que me recomendam?», escreveu o espanhol nas redes sociais.

O também reforço leonino Feddal foi o primeiro a responder. «Pastéis de Belém», atirou o marroquino, o que não foi uma surpresa para Adan. «Ainda mais?!», reagiu o guarda-redes espanhol, num sinal de que já conhecia o famoso ponto turístico da capital portuguesa. Claramente o balneário do Sporting já tem um local preferido em Lisboa.

Veja o casal Adán e Ana Mamore a passear por Lisboa na galeria associada a este artigo.