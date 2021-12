O guarda-redes do Sporting, Antonio Adán, foi eleito o guarda-redes dos meses de outubro e de novembro da I Liga, anunciou esta segunda-feira a Liga, organizadora do campeonato.

Segundo o organismo, o espanhol reuniu um total de 40,48 por cento dos votos dos treinadores principais da competição. Em segundo lugar ficou Diogo Costa, do FC Porto, com 18,25 por cento dos votos. Em terceiro ficou Samuel, do Portimonense, com 13,49 por cento dos votos.

Adán fez os 450 minutos na I Liga nas cinco jornadas disputadas entre outubro e novembro, tendo apenas sofrido um golo: foi na vitória leonina por 2-1 em Arouca. Nos outros encontros, não sofreu golos: na vitória por 1-0 ante o Moreirense e ante o V. Guimarães e nos triunfos por 2-0 ante o Paços de Ferreira e Tondela.