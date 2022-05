O Académico de Viseu comunicou esta quinta-feira a morte de António da Silva Albino. O presidente do clube e administrador da SAD faleceu na quarta-feira à noite no Hospital de São Teotónio.

António Albino tinha 76 anos e debatia-se com uma doença que motivou a sua hospitalização em 2020, com «prognóstico reservado». Nessa altura, quando a equipa de Viseu defrontou o FC Porto para a Taça de Portugal, o dirigente fez questão de sair do hospital para assistir ao encontro no Fontelo.

O dirigente manteve-se no cargo que ocupava desde 2006, sendo recordado como um nome fundamental na recuperação do Académico de Viseu.

«Uma figura incontornável da Região Beirã e da cidade Viseense, sempre lutou para dignificar e honrar o clube do seu coração e a sua cidade. Sacrifício, abnegação,altruísmo e honradez foram características que sempre pautaram a sua vida pessoal, profissional e desportiva», salienta o clube, na nota de pesar.