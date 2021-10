Moçambique perdeu na tarde desta segunda-feira na receção aos Camarões, por 1-0, na quarta de seis jornadas do apuramento para o Mundial 2022, num resultado que ditou o adeus matemático ao sonho de chegar à fase final a disputar no Qatar.

Os comandados do português António Conceição chegaram ao tento da vitória aos 68 minutos, por Ngadeu-Ngadjui, batendo assim a seleção orientada pelo também português Horácio Gonçalves.

Com este resultado, Moçambique mantém-se no quarto e último lugar do grupo D da qualificação africana, com um ponto. Camarões chega aos nove e é, à condição, líder, aguardando ainda pelo desfecho do Costa do Marfim-Malawi.

O resumo do Moçambique-Camarões:

Já a seleção de Angola, treinada pelo português Pedro Gonçalves, ainda tem hipóteses de qualificação, mas complicou as contas com uma derrota em Franceville, diante do Gabão, por 2-0.

Aubameyang, avançado do Arsenal, fez o 1-0 aos 74 minutos e Alex Moussounda fez o 2-0 final, ao minuto 84.

Angola mantém-se no quarto e último lugar do grupo F, com três pontos. O Gabão tem quatro, no terceiro lugar. O Egito lidera com sete pontos e a Líbia tem seis no segundo lugar, sendo que líbios e egípcios ainda se defrontam esta segunda-feira.

O resumo do Gabão-Angola:

Derrota depois de viagem atribulada

No domingo, na chegada ao aeroporto de Franceville, no Gabão, a seleção de Angola ficou retida, por mais de duas horas, numa sala sem climatização, e sem cadeiras, pelo facto de as autoridades gabonesas exigirem a realização de teste à covid-19. O facto foi considerado deplorável pela Federação Angolana de Futebol que, de entre vários pontos, exigiu a intervenção da Confederação Africana de Futebol e da FIFA.

Tudo aconteceu na sequência dos incidentes antes do jogo Angola-Gabão, em Luanda, que foi atrasado, por mais de uma hora e meia, devido à não realização dos testes à covid-19 pela seleção gabonesa em território angolano. Ainda assim, a FIFA decidiu-se pela realização do jogo, considerando válidos os testes, que os gaboneses realizaram no seu país, dois dias antes do jogo, vencido por Angola por 3-1.