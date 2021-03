O primeiro-ministro, António Costa, felicitou hoje o atleta Pedro Pichardo pela conquista da medalha de ouro do triplo salto dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, em Torun, Polónia.

«Mais uma grande conquista nos Europeus de atletismo em pista coberta. As minhas felicitações a Pedro Pablo Pichardo que acaba de ganhar o ouro no triplo salto!», referiu António Costa, numa mensagem na rede social Twitter, tal como havia feito com Auriol Dongmo.

O atleta português chegou ao primeiro lugar do pódio com a marca de 17,30 metros e superou todos os adversários por larga margem, com o azeri Alexis Copello (17,04) a ficar em segundo e o alemão Max Hess (17,01) em terceiro.

Esta é a segunda medalha de Portugal nestes Europeus de Torun, depois do ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso, sexta-feira, elevando para 25 o total das medalhas lusas em todas as edições dos campeonatos.