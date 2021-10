O Milan anunciou esta quarta-feira a contratação do guarda-redes Antonio Mirante, horas depois de ter revelado que Maignan foi operado e vai parar cerca de dez semanas.

O jogador de 38 anos chega aos rossoneri a custo zero, ele que nas últimas três épocas representou a Roma, e rubricou um contrato válido até ao final da presente temporada.

Ao longo da carreira, Mirante defendeu ainda as balizas de Crotone, Siena, Juventus, Sampdoria, Parma e Bolonha. Agora é reforço do Milan, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.