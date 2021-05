O Athletico Paranaense, treinado pelo português António Oliveira, somou na terça-feira a primeira derrota no Grupo D da Taça Sul-americana de futebol, ao perder por 1-0 no reduto dos peruanos do Melgar.

Num embate da terceira jornada entre dois clubes que tinham vencido nas duas primeiras rondas, os locais prevaleceram, graças a um golo do argentino Cristian Bordacahar, apontado já na segunda parte, aos 50 minutos.

Face a este desaire, o conjunto brasileiro liderado pelo filho de Toni, ex-treinador e jogador do Benfica, manteve o segundo lugar, mas está agora a três pontos do Melgar, sendo que só o primeiro de cada agrupamento avança para a fase seguinte.

No outro encontro da terceira ronda do Grupo D, o Metropolitanos, da Venezuela, recebeu e bateu o Aucas, do Equador, por 3-2, somando os primeiros pontos.