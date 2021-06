António Oliveira, ex-selecionador de Portugal, desistiu da candidatura à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. O antigo treinador de futebol ia concorrer pelo PSD mas diz que foi «sujeito a pressões, intimidações e ameaças», de acordo com uma carta aberta a que a TVI teve acesso.



«Ao longo de três meses fui sujeito a pressões, intimidações e ameaças. Tentaram impor-me o pior da 'mercearia partidária' e tentaram envolver-me nas mais inacreditáveis negociatas de lugares. Enfim, quiseram obrigar-me a empregar os beneficiários do rendimento mínimo da política», pode ler-se no documento.



O PSD diz que, até ao momento, não foi informado oficialmente sobre a desistência do antigo selecionador nacional.



António Oliveira, atualmente com 69 anos, teve uma longa carreira como jogador e como treinador, destacando-se os títulos que conquistou no comando técnico do FC Porto. Foi selecionador de Portugal entre 1994 e 1996 e entre 2000 e 2002. Posteriomente, foi presidente do FC Penafiel.