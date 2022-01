O novo Conselho de Administração da SAD do Benfica foi esta segunda-feira aprovado em Assembleia Geral, destacando-se a entrada de António Pires de Andrade, nome proposto pelo acionista José António dos Santos.



Recorde-se que tinha sido precisamente a proposta de entrada de Pires de Andrade, antigo presidente da Mesa da AG na direção de Luís Filipe Vieira, a interromper a AG de 6 de janeiro, já que tal iria levar a um incumprimento na questão da quota feminina.



A lista inicial do Benfica tinha duas mulheres e quatro homens (cumprindo a quota exigida de 1/3), pelo que a entrada de mais um elemento masculino não seria possível.



A Assembleia Geral foi adiada para esta data e, durante a tarde, o Benfica apresentou uma nova proposta para a Conselho de Administração da SAD, desta vez com nove elementos, três deles do sexo feminino.



Rui Manuel Vieira do Passo era o vogal na última posição e acabou por ser substituído por António Pires de Andrade, como representante de José António dos Santos e das suas empresas acionistas.



O empresário tem mais de dez por cento das ações da SAD do clube e, como tal, à luz dos regulamentos, tem o direito de nomear um administrador.



De qualquer forma, o Benfica esclarece que Pires de Andrade foi «eleito ao abrigo do exercício do direito previsto no artigo 392.º, n.ºs 6 a 9 do Código das Sociedades Comerciais, na sequência do voto contra a lista apresentada pelo acionista Sport Lisboa e Benfica para o Conselho de Administração que fez vencimento.



O novo Conselho de Administração da Benfica SAD:



Mesa da Assembleia Geral



Presidente: Nuno Miguel Miranda de Magalhães

Vice-Presidente: Pedro Miguel Santiago Neves Faria

Secretário: Telmo Augusto Gomes de Noronha Correia



Conselho de Administração



Presidente: Rui Manuel César Costa

Vogal: Domingos Cunha Mota Soares de Oliveira

Vogal: Luís Paulo da Silva Mendes

Vogal: Manuel Ricardo Gorjão Henriques de Brito

Vogal: Maria Gabriela Rodrigues Martins da Camara Pestana

Vogal: Maria do Rosário Amado Pinto Correia

Vogal: Maria Rita Santos de Sampaio Nunes

Vogal: Lourenço de Andrade Pereira Coelho

Vogal: António Albino Pires de Andrade (eleito ao abrigo do exercício do direito previsto no artigo 392.º, n.ºs 6 a 9 do Código das Sociedades Comerciais, na sequência do voto contra a lista apresentada pelo acionista Sport Lisboa e Benfica para o Conselho de Administração que fez vencimento)



Conselho Fiscal



Presidente: João Albino Cordeiro Augusto

Vogal: Carlos Alberto Barreto da Rocha

Vogal: Maria Ema de Assunção Palma

Suplente: Rui Manuel Frazão Henriques da Cunha