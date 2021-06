Antonio Rüdiger lamentou nesta quarta-feira o lance que rapidamente se tornou mediático, envolvendo ainda Paul Pogba, mas garantiu que não mordeu o francês durante o jogo de terça-feira.

«Não tenho o direito nem posso fazer isso com a boca nas costas dele, nem é preciso dizer. Pareceu muito mal», disse o jogador do Chelsea, numa reação divulgada pelo seu agente, Saif Rubie.

O incidente, que não foi sancionado pelo árbitro da partida, ocorreu durante o jogo que acabou em vitória francesa por 1-0 frente à Alemanha, na Allianz Arena, em Munique.

«Depois do apito final, falei amigavelmente com Paul. Tanto comigo, quanto numa entrevista, ele confirmou que não foi mordido, como alguns pensaram no início», referiu Rüdiger, que não espera ser penalizado e ficar fora do jogo com Portugal.

Pogba, que na hora ficou bastante incomodado, relatou o incidente ao árbitro, mas minimizou o incidente em conferência de imprensa.

«Somos amigos, já nos conhecemos há muito tempo. Não foi nada sério. Acho que ele me mordiscou um pouco», disse o francês.

O episódio foi captado pelas câmaras do jogo e não tardou a correr pelas redes sociais.