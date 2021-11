O antigo futebolista espanhol David Villa esteve em Braga na noite de quinta-feira, a assistir ao encontro do Sporting de Braga ante os búlgaros do Ludogorets, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Villa, que se destacou no Valência, Barcelona e Atlético de Madrid numa carreira maioritariamente feita em Espanha, esteve entre outras pessoas, com o presidente dos minhotos, António Salvador, tendo recebido uma camisola com o seu nome e o número sete, o que teve em vários clubes que representou.

O espanhol representa, com a agência em que trabalha, o futebolista espanhol Abel Ruiz, dos bracarenses.