António Salvador: «No futebol nem sempre ganha quem joga melhor»
Presidente do Sp. Braga diz que foi um dia triste para o clube, que merecia sair de Leiria com outro troféu
António Salvador, presidente do Sp. Braga, em declarações no final da derrota na final da Taça da Liga, frente ao Vitória Guimarães, no Estádio Magalhães Pessoa, em Leiria, numas declarações em que acusou o VAR de ter descoberto um penálti contra a sua equipa que ninguém no estádio viu:
«Hoje é um dia triste para nós, porque podíamos e devíamos sair daqui com outro resultado, com a conquista da taça. Não o conseguimos, mas merecíamos, por aquilo que jogámos, pelas oportunidades que criámos e pelo jogo que fizemos. Era merecido termos outro resultado. Infelizmente não conseguimos. Sabemos que num jogo de futebol nem sempre ganha aquele que joga melhor ou que cria melhores oportunidades de golo. Sabemos disso e temos de aceitar. E nós aceitamos isso. Agora, não podemos aceitar é que estejam a retirar o futebol aos jogadores e às equipas. E, portanto, aquilo que eu quero aqui dizer é que o futebol é dos jogadores e aquilo que eu peço é que definitivamente deixem de matar o futebol com o VAR e entreguem o futebol aos jogadores e às equipas porque é isso que é a essência do futebol.»