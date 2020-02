O presidente do Rio Ave foi suspenso por 30 dias e multado em 1.836 euros, por ter criticado a arbitragem do jogo com o Gil Vicente, para a Taça da Liga.

A sanção foi divulgada pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), tendo por base «declarações na comunicação social, sobre a arbitragem» por parte de António Silva Campos, escreve a Lusa.

O CD da FPF tinha instaurado um processo disciplinar ao líder dos vila-condenses, depois de Silva Campos ter criticado a atuação da equipa de arbitragem liderada por André Narciso, no encontro com o Gil Vicente, em 21 de dezembro, a contar para a terceira e última jornada do grupo C da Taça da Liga.

Na sequência do triunfo gilista, por 1-0, o dirigente afirmou que «roubaram ao Rio Ave a possibilidade de estar na 'final four'» e mostrou-se «indignado» com o golo anulado à equipa de Vila do Conde, aos 84 minutos.