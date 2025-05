António Teixeira, CEO da agência Promosport, foi esta sexta-feira condenado pela FIFA à perda da licença de agente.

O antigo representante de Rui Borges, que entretanto se separou do empresário, foi considerado culpado de ter interesses num clube no Brasil, o que é proibido pelo estatuto de agentes de futebol da FIFA.

Segundo detalha a decisão do secretariado geral, António Teixeira tornou-se em 1999 proprietário de um clube no Brasil, que em 2005 mudou de cidade.

Embora a FIFA não o diga, o Maisfutebol sabe que o primeiro clube era o Grémio Anápolis, que entretanto foi mudado de cidade e se tornou o Grémio Inhumense.

Ora António Teixeira alega que já não tem qualquer participação no clube, tendo negociado a propriedade para a filha, de 30 anos, o que a FIFA não aceita como justificação: a organização alega que o empresário continua a ter interesses no Grémio Inhumense, como mostram as transferências realizadas recentemente.

Por isso António Teixeira foi condenado a perder a licença de agente.

Refira-se que o empresário português representa treinadores como Luís Castro (ex-Al Nassr), João Pereira (Casa Pia), Sérgio Vieira (Académico Viseu), Filipe Martins (ex-Casa Pia e Estrela Amadora) e João Brandão (FC Porto B).

Representa também jogadores como Paulo Oliveira (Sp. Braga), Zé Carlos (Gil Vicente), Aldaír (Levski Sofia) e Raphael Guzzo (Neftchi).

Nos últimos anos, o Grémio Anápolis, primeiro, e o Grémio Inhumense, depois, transferiram mais de 160 jogadores para Portugal.