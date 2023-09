O Manchester United anunciou nesta sexta-feira que Antony vai ser reintegrado nos trabalhos da equipa. O jogador brasileiro enfrenta acusações de violência doméstica.

«Desde que as alegações surgiram, em junho, Antony colaborou com a polícia no Brasil e no Reino Unido, e continua a fazê-lo. Como empregador do Antony, o Manchester United decidiu que ele vai retomar os treinos em Carrington, e estará disponível para jogar, enquanto a investigação da polícia decorrer. Esta questão continuará a ser avaliada, mediante futuros desenvolvimentos do caso», explica o clube, em nota oficial.

Recorde-se que Gabriela Cavallin, que manteve um relacionamento com o jogador, apresentou queixa na polícia de São Paulo e de Manchester no início do mês, acusando Antony de «violência física e psicológica».

Antony viajou para o Brasil devido aos compromissos da seleção canarinha, acabou por ser riscado da lista de Fernando Diniz, mas continuou no país para enfrentar as acusações, com a autorização dos red devils.

Refira-se que outras duas mulheres também acusam Antony de violência, mas o jogador do Manchester United nega as acusações.