O Betis venceu na deslocação ao terreno do Atlético de Madrid por 1-0. Depois de uma derrota pesada para a Taça do Rei por 5-0, precisamente diante dos «colchoneros», há três dias, a formação de Sevilha voltou aos triunfos.

Numa primeira parte com poucos remates à baliza (apenas três para cada lado), Antony foi o único esclarecido e abriu o marcador aos 28 minutos. Vindo da ala, o internacional brasileiro rematou colocado à malha direita e apontou um golaço no Riyadh Air Metropolitano.

Na segunda parte, a formação orientada por Diego Simeone chegou ao golo ao minuto 74, mas o lance foi invalidado pelo VAR por fora de jogo.

Com esta derrota, o Atlético de Madrid mantém-se, à condição, no terceiro lugar da liga espanhola com 45 pontos, no entanto o Villarreal, se vencer os dois jogos que ainda não disputou, ultrapassa a formação de Madrid uma vez que tem 42 pontos. Já o Betis ocupa o quinto lugar com 38 pontos.