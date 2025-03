O internacional belga Toby Alderweireld, jogador do Antuérpia, contraiu uma rotura no joelho, ao nível dos quadríceps, no empate frente ao Standard Liège.

Ora a notícia é que o veterano defesa anunciou que se ia reformar no final da temporada, pelo que a dúvida agora é se alguma vez voltará a jogar futebol a nível profissional. Ele, pelo menos, não atira a toalha ao chão.

«Nunca esperei isto... Neste momento, não tenho palavras para isto. O que sei é que farei tudo o que estiver ao meu alcance para vestir mais uma vez aquela bela camisola. Ser capitão do clube mais bonito do mundo mais uma vez... Será uma dura batalha contra o tempo, e sei que não estou do lado vencedor. Quero agradecer a toda a gente pelas mensagens calorosas e o apoio que recebi. Vocês são todos fantásticos!», disse o atleta de 36 anos no Instagram.

«Desejamos-lhe uma rápida recuperação, capitão!», pode ler-se no site oficial do clube.

Toby Alderweireld destacou-se ainda em clubes como Ajax, Atlético Madrid, Southampton, Tottenham, Al Duhail e Antuérpia.