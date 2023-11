O presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) afirmou esta terça-feira que está «completamente» fora de hipótese que o novo modelo de gestão da arbitragem seja implementado esta época.

«Uma coisa é certa: deve ser sempre algo para acrescentar valor. Se for algo para ser igual ao que temos e só mudamos o nome, mais vale melhorar o que temos”, disse Luciano Gonçalves em declarações à imprensa, à margem do lançamento do livro “Talentos Desportivos - Da Identificação ao Pleno Desenvolvimento», disse Luciano Gonçalves, citado pela Lusa.

No passado dia 2 de novembro, recorde-se, o Conselho de Arbitragem (CA) apresentou o projeto de criação de uma entidade externa para gerir a arbitragem em Portugal, isto depois de a Federação Portuguesa de Futebol ter criado, em junho, um grupo de trabalho com o CA, a Liga e a própria APAF.

Luciano Gonçalves referiu que o projeto «está a ser trabalhado» e lembrou que o mesmo não é da APAF, «mas sim do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol».

«Ainda é muito cedo para estarmos a dizer que irá ser formatado de uma forma ou de outra», afirmou.

Sobre o dérbi de domingo, entre Benfica e Sporting, o dirigente que há árbitros preparados para apitar uma partida dessa dimensão: «Temos os árbitros preparados para que possam estar a esse nível. As equipas também estão focadíssimas, está a ser um campeonato muito disputado e é de esperar, naturalmente, que sejam três grandes equipas e um bom espetáculo desportivo.»