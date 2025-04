A REN – Redes Energéticas Nacionais admitiu, em declarações à Reuters, que a «normalização total da rede possa demorar até uma semana».

Segundo a operadora, «as interrupções no fornecimento de energia elétrica em Portugal resultaram de uma falha na rede eléctrica espanhola, relacionada com um fenómeno atmosférico raro».

«Devido a variações extremas de temperatura no interior de Espanha, verificaram-se oscilações anómalas nas linhas de muito alta tensão (400 kv), um fenómeno conhecido por vibração atmosférica induzida por Ging. Estas oscilações provocaram falhas de sincronização entre os sistemas elétricos, levando a perturbações sucessivas em toda a rede europeia interligada. Devido à complexidade do fenómeno e à necessidade de reequilibrar os fluxos de eletricidade a nível internacional, estima-se que a normalização total da rede possa demorar até uma semana».

A REN confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.