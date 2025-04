O Madrid Open anunciou há instantes o cancelamento de toda a programação que estava prevista para esta segunda-feira na sequência do apagão que está a afetar toda a Península Ibérica e parte de França.

«Por motivos alheios à organização e de forma a garantir a segurança geral, o corte de energia em todo o território espanhol ocorrido na segunda-feira, 28 de abril, obrigou ao cancelamento das sessões diurna e noturna do Mutua Madrid Open», diz a organização do torneio em comunicado.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN



