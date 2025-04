Luís Montenegro, primeiro-ministro, aproveitou a rede social X para deixar uma mensagem aos portugueses na qual refere que o governo está a «trabalhar com as forças de segurança, a proteção civil, as forças armadas, hospitais, empresas de abastecimento de combustíveis» para tentar mitigar os efeitos do apagão que assolou Portugal.

«Estamos a trabalhar, juntos, para responder rapidamente à falha elétrica que ainda está a afetar o País. Estamos em contacto permanente com as forças de segurança, a proteção civil, as forças armadas, hospitais, empresas de abastecimento de combustíveis, para garantir capacidade de resposta nas infraestruturas essenciais e apoio a quem precisa. Também estamos em contacto com as instituições e parceiros europeus. Não há tempo a perder! O nosso agradecimento a todos os que estão concentrados nestas tarefas prioritárias», disse Luís Montenegro.

De recordar, um forte apagão elétrico ocorreu em toda a Península Ibérica e o sul de França inclusive a partir das 11h33 desta segunda-feira. Segundo a REN, a eletricidade poderá regressar durante a noite entre segunda e terça-feira.