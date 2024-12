Ricardo Sá Pinto, atualmente ao comando técnico dos marroquinos do Raja Casablanca, venceu o processo que moveu contra o APOEL Nicósia – onde está Pizzi – junto do Tribunal da FIFA. Em causa está a obrigatoriedade de o emblema cipriota pagar 148.430 euros em salários em atraso, valor ao qual acrescem 5 por cento ao ano.

A decisão, conhecida na quarta-feira, poderá acarretar outras consequências para o APOEL. O clube pode ser impedido de inscrever novos jogadores durante um período que pode ir até três janelas de transferências consecutivas, caso não efetue o pagamento no prazo de 45 dias.

Certo é, desde já, que o APOEL pagará também uma multa de 15 mil dólares (cerca de 14.2 mil euros). As partes têm, no máximo, dez dias para recorrer desta decisão do Tribunal da FIFA.

Sá Pinto, de 52 anos, orientou os cipriotas em 2023/24, conquistando a Liga daquele país.