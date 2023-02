As apostas desportivas na Internet movimentaram mais de quatro mil milhões de euros nos últimos cinco anos, segundo o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

Este setor teve um aumento exponencial em 2021, quando registou um volume de apostas na ordem dos 1.402 milhões de euros (ME), comparando com os 808 ME em 2020, os 543 ME em 2019 e os 392 ME em 2018.

De acordo com fonte oficial da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, contactada pela Lusa, este aumento das apostas em Portugal reflete «uma tendência pós-pandémica à escala global».



Já as federações nacionais receberam mais de 245 milhões de euros entre 2018 e 2022 provenientes de apostas desportivas, mais de metade feitas online, segundo os dados do Governo.

Em resposta ao grupo parlamentar do PS, sobre a evolução das verbas distribuídas às organizações desportivas, da Santa Casa da Misericórdia, com o jogo Placard, e do Turismo, com as apostas online, o Governo deu conta deste valor, que atingiu 61,7 milhões de euros em 2022, um valor substancialmente superior aos 35,7 milhões do financiamento atribuído pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) anualmente a todas as federações.



De resto, a Liga portuguesa é a competição de futebol com maior volume de apostas online em Portugal entre 2018 e 2022, tendo apenas sido batida, em alguns trimestres, pelo Campeonato do Mundo de 2018, pelo Europeu de 2022 e pela Premier League.



Durante estes cinco anos em Portugal, o futebol foi a modalidade com mais apostas online, com uma média aritmética simples de cerca de 76 por cento da quota de mercado – face aos 12 por cento do ténis, 8 por cento do basquetebol, 0,75 por cento do hóquei no gelo e 4 por cento noutras – e, entre este valor, foi a Liga que predominou.



As verbas provenientes das apostas desportivas são reconhecidas pela Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDIP) como importantes no aumento de atletas, de clubes filiados e na criação de infraestruturas para o desenvolvimento das modalidades.

O presidente do organismo, Pedro Flávio, realçou ainda a criação de condições para que os desportistas portugueses tenham melhores resultados internacionais, devido à possibilidade de fazerem uma preparação mais adequada.

«Estamos a falar do aumento de atletas, estamos a falar do aumento de modalidades, estamos a falar da melhoria de resultados, porque os atletas têm mais hipóteses de treinar, de irem a mais estágios e a mais competições», salientou Pedro Flávio, em declarações à Lusa, sem pormenorizar o valor em causa.

Com a tutela de 11 modalidades, 43 clubes na sua esfera e a criação de academias de formação de desportos praticados no gelo, na pista construída nas Penhas da Saúde, na Covilhã, utilizada para lazer, treino e competições, a FDIP recebeu, no ano passado, 1,243 milhões de euros de verbas provenientes das apostas desportivas online e do Placard.

Em 2022, a FDIP foi a quinta entidade desportiva beneficiária das apostas desportivas com a verba mais elevada, numa lista liderada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), que auferiu mais de 34 milhões de euros, segundo informação disponibilizada pela secretaria de Estado da Juventude e Desporto.