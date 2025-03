Fixe este número: 2.053,2 milhões de euros. Foi este o volume de apostas desportivas online registado em Portugal no ano de 2024, o maior de sempre, de acordo com o relatório trimestral do Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos do Turismo de Portugal.

A evolução do dinheiro gasto por residentes em Portugal em apostas desportivas tem sido progressiva, sempre em sentido ascendente. Para trás ficam os anteriores máximos de 1.721,6 milhões de euros, no ano de 2023, e de 1.482,1 milhões de euros, em 2022.

Realce para o facto de, no ano passado, se terem registado os dois trimestres com maior volume de apostas de sempre. No primeiro, jogou-se um total de 573,9 milhões de euros e, no último, o valor atingiu os 533,7 milhões de euros.

O maior volume de apostas anual desde que há registos corresponde também ao de maior valor de receita bruta (433,4 milhões de euros).

Fazendo as contas a cinco anos, percebe-se que as empresas que exploram estes mercados em Portugal faturaram um total de 7.467,9 milhões de euros.

No último trimestre do ano passado, o futebol registou 75 por cento do total das apostas efetuadas, superando o ténis (10,5 por cento) e o basquetebol (10,2 por cento). Os restantes 4,3 por cento são repartidos pelas demais modalidades.

Por competição, a Liga dos Campeões e a Liga portuguesa de futebol foram as que motivaram mais apostas no futebol, com 10,7 por cento em cada, seguindo-se a Premier League (10,1 por cento).

De resto, 51,6 por cento dos apostadores no basquetebol fizeram-no em jogos da NBA, e, no ténis, 13,4 por cento fizeram-no nos Masters 1.000 de Paris e de Xangai.