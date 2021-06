O Euro2020 começa nesta sexta-feira e, claro, o Maisfutebol vai acompanhar o torneio com toda a atenção. Para isso, não só criámos um Guia com todos os jogadores do Campeonato da Europa, como também fizemos desenvolvimentos na APP e no site.

Comecemos pela APP: no canto inferior direito verá um menu Euro2020. A partir daí, terá acesso ao calendário, às classificações, aos jogos, aos jogadores. O melhor mesmo é perceber a nossa oferta neste vídeo.

Quanto ao site, criámos uma página única dedicada ao Euro2020. Pode vê-la aqui.

Ali está toda a informação que necessita e que pode perceber pela galeria de fotos associada a este artigo.

Obviamente, faremos AO MINUTO de todos os jogos do Euro2020, contaremos histórias e vamos dar-lhe informação no momento.

O Maisfutebol tem um enviado-especial em Budapeste e terá outro em Munique.