A polícia de Nova Iorque apreendeu cerca de 50 quilos de cocaína que estavam guardados em pacotes identificados com o logotipo CR7, de Cristiano Ronaldo.

A apreensão foi efetuada na passada segunda-feira, num apartamento de sétimo andar localizado num complexo de luxo em Queens.

Foram detidos dois homens de 43 anos, com residência precisamente neste bairro de Nova Iorque.

Ao divulgar esta operação, as próprias autoridades americanas deram ênfase à utilização do logotipo CR7 nos pacotes, e explicam que «os traficantes utilizam nomes famosos, de coisas ou pessoas, para marcar a droga».

Esta não é, por isso, a primeira vez que a imagem de Cristiano Ronaldo é utilizada no tráfico de droga, assim como tem acontecido com outras estrelas do mundo do futebol, ou mesmo clubes. Há cerca de um ano a Guarda Costeira do México apreendeu cerca de 50 kg de droga com o símbolo do Benfica.

Também é frequente a utilização de marcas desportivas.

