O FC Porto apresentou esta tarde 29 jogadores para a nova temporada, no Estádio do Dragão, antes da partida particular frente ao Lyon.

A principal novidade foi a ausência de Fernando Andrade: o avançado brasileiro regressou do empréstimo ao Caykur Rizespor, estava a trabalhar com a equipa nesta pré-época, mas está a caminho de nova cedência, desta vez aos sauditas do Al-Fayha.

Tecatito Corona, ainda ao serviço da seleção mexicana na Gold Cup, também não subiu ao relvado do Estádio do Dragão, mas apenas por essa razão.

Na numeração dos atletas, Francisco Conceição foi o principal destaque da tarde: o jovem de 18 anos herda a mítica camisola 10, que estava sem dono desde a saída de Nakajima. Pepê, reforço proveniente do Grémio, fica com o 11 que era de Marega, enquanto Fábio Cardoso vai usar o dorsal 2 e Bruno Costa o 28.

A numeração completa do plantel do FC Porto:

Marchesín, 1

Fábio Cardoso, 2

Pepe, 3

Diogo Leite, 4

Marcano, 5

Luis Díaz, 7

Uribe, 8

Taremi, 9

Francisco Conceição, 10

Pepê, 11

Zaidu, 12

Cláudio Ramos, 14

Carraça, 15

Grujic, 16

Corona, 17

Manafá, 18

Mbemba, 19

Vitinha, 20

Romário Baró, 21

João Mário, 23

Otávio, 25

Sérgio Oliveira, 27

Bruno Costa, 28

Toni Martínez, 29

Evanilson, 30

Nanu, 31

Fábio Vieira, 50

Francisco Meixedo, 71

Rodrigo Valente, 80

Diogo Costa, 99