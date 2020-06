A cantora April Ivy decidiu aproveitar o bom tempo que se faz sentir e partilhou com os seus seguidores nas redes sociais um par de fotografias junto à piscina, em biquíni. Os elogios à forma física da namorada de Rúben Dias, capitão do Benfica, multiplicaram-se rapidamente.



«O Instagram foi abaixo», chegou a escrever uma seguidora de April Ivy. As companheiras de outros jogadores do clube encarnado também elogiaram a cantora. Amina, mulher de Seferovic, foi uma das primeiras: «Mais quente que o tempo».



«Quem te aguenta assim», questionou Maria Luís Barros, esposa de Pizzi, enquanto a namorada de Weigl, Sarah Richmond, deixou um comentário simples em inglês: «Girrllll what?»



«O capitão Dias assim não se vai concentrar nas oito finais que faltam», atirou outro seguidor de April Ivy, com bom humor.