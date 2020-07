April Ivy, namorada de Rúben Dias, deu nas vistas durante a cerimónia da entrega dos Prémios da Música Portuguesa (Play), realizada na noite desta quarta-feira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.



A companheira do defesa-central do Benfica apostou num vestido com corte ousado e cores vivas, garantindo inúmeros elogios. «Que brasa», atirou uma seguidora de April Ivy. «Gata», escreveu outra.



A artista lançou no início de maio o terceiro single editado em 2020, «Far From Home», e até levou Rúben Dias a mostrar os seus dotes na guitarra.



