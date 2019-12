April Ivy e Patrícia Mamona são amigas e estiveram recentemente juntas durante um jantar. Foi «uma noite divertida com a melhor companhia», segundo a cantora, namorada de Rúben Dias.

A atleta do triplo salto decidiu fazer um grande elogio a April Ivy: «Deste-me um 10 a 0 com esse look de arrasar! Mas calma que da próxima vez preparo-me para estar ao nível. Me aguarda…»

A cantora não validou a comparação de Patrícia Mamona e devolveu a gentileza: «Qual 10 a zero??? És linda», salientou April Ivy.