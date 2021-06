Já há dois jogos com adversários definidos nos oitavos de final do Europeu.

No próximo sábado, 26 de junho, País de Gales defrontam-se a partir das 17h00 em Amersterdão e uma delas será a primeira seleção a garantir um lugar nos 'quartos' da competição.

No mesmo dia, a partir das 20h00, o Estádio de Wembley, em Londres, acolhe um Itália-Áustria.

Estes são, para já, os únicos jogos com oponentes já definidos. Para já, Países Baixos e Bélgica ainda só sabem onde jogarão e não contra quem: os holandeses jogam em Budapeste (27 de junho pelas 17h00) com o terceiro classificado do Grupo D, E ou F, e os belgas em Sevilha no mesmo dia pelas 20h00 frente ao terceiro classificado do Grupo A (Suíça), D, E ou F.

A Suíça, que se apurou como um dos quatro melhores terceiros também ainda não sabe que adversário terá pela frente: além da Bélgica (a 27 de junho em Sevilha), está em rota de colisão com o primeiro classificado do Grupo E (Suécia, Eslováquia, Espanha ou Polónia) ou do Grupo F, que pode ser ocupado por França, Alemanha ou Portugal.

As seleções de Inglaterra, Rep. Checa, Suécia e França também já estão apuradas, mas ainda não sabem em que posições dos respetivos grupos.