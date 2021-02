Tottenham, Ajax, Arsenal, Molde, Rangers, Granada, Shakhtar Donetsk e Villarreal são as equipas já apuradas para os oitavos de final da Liga Europa.

O Benfica foi eliminado pelo Arsenal (de Cédric Soares), mas na fase seguinte está José Mourinho, treinador do Tottenham, assim como Luís Castro, do Shakhtar, para além do Granada de Rui Silva e Domingos Duarte.

Resultados da segunda mão (entre parêntesis o resultado da primeira mão, a negrito as equipas apuradas):

Tottenham-Wolfsberger, 4-0 (4-1)

Ajax-Lille, 2-1 (2-1)

ARSENAL-BENFICA, 3-2 (1-1)

Hoffenheim-Molde, 0-2 (3-3)

Rangers-Antuérpia, 5-2 (4-3)

Nápoles-Granada, 2-1 (0-2)

Shakhtar-Maccabi Telavive, 1-0 (2-0)

Villarreal-Salzburgo, 2-1 (2-0)

Milan-Estrela Vermelha (2-2)

Bayer Leverkusen-Young Boys (3-4)

Club Brugge-Dinamo Kiev (1-1)

Dinamo Zagreb-Krasnodar (3-2)

Leicester-Slavia Praga (0-0)

Man Utd-Real Sociedad (4-0)

PSV-Olympiakos (2-4)

ROMA-SP. BRAGA (2-0)