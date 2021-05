Já são conhecidos os 24 clubes que vão disputar a primeira edição da Liga 3, o novo terceiro escalão do futebol português, na temporada 2021/2022.

No domingo, foram apuradas as oito últimas vagas, com Fafe, São João de Ver, Leça, Canelas 2010, Lusitânia de Lourosa, Torreense, Vitória de Setúbal e Real SC a fecharem o lote de participantes. No sábado, na derradeira jornada, Oliveira do Hospital e Felgueiras já se tinham juntado, assim como Pevidém e Anadia, que não conseguiram a subida à II Liga.

OS 24 CLUBES DA LIGA 3:

Despromovidos da II Liga (2): Vilafranquense, UD Oliveirense.

Qualificados via fase de acesso à II Liga (6): Anadia, Pevidém, Sp. Braga B, Torreense, V. Setúbal e União de Leiria.

Qualificados via face de acesso à Liga 3 (16): Montalegre, Felgueiras 1932, V. Guimarães B, Fafe, São João de Ver, Leça, Canelas 2010, Lusitânia de Lourosa, Oliveira do Hospital, Caldas, Alverca, União Santarém, Oriental Dragon, Sporting B, Amora, Real SC.

Séries ainda por oficializar, mas já definidas

Se nenhum problema existir com o cumprimento do licenciamento e das regras de participação impostas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para a Liga 3, as duas séries (A, a série mais a norte e B, a série mais a Sul) de 12 clubes cada que compõem a fase regular do campeonato, já podem ser idealizadas de acordo com a localização geográfica. Assim, isto é o que se perspetiva:

Série A (Norte): UD Oliveirense, Anadia, Pevidém, Sp. Braga B, Montalegre, Felgueiras 1932, V. Guimarães B, Fafe, São João de Ver, Leça, Lusitânia de Lourosa, Canelas 2010.

Série B (Sul): Vilafranquense, Torreense, V. Setúbal, União de Leiria, Caldas, Oliveira do Hospital, Alverca, União Santarém, Sporting B, Oriental Dragon, Amora, Real SC.

Recordando o formato

Já anunciado pela FPF em abril, o formato da Liga 3 assenta numa primeira fase a duas voltas, com um total de 22 jornadas em cada série. Os primeiros quatro classificados de cada série apuram-se para a fase de subida, ao passo que os clubes do quinto ao 12.º lugar em cada uma das duas séries jogam pela permanência na Liga 3.

Na fase de subida, a série 1 vai ter o primeiro e o quarto classificados da série A a cruzar com os segundo e terceiro da série B. Na série 2, o inverso: o primeiro e o quarto da série B cruzam com o segundo e o terceiro da série A. Esta fase joga-se a duas voltas e o primeiro classificado de cada série apura-se para a final da Liga 3, subindo também à II Liga. Já os dois clubes que acabarem a fase de subida em segundo lugar das respetivas séries, disputam uma eliminatória a dois jogos e o vencedor desta joga outra eliminatória, desta feita com o antepenúltimo classificado da II Liga, para apurar quem vai ser a outra equipa a marcar presença no segundo escalão.

Na fase de permanência, os outros 16 clubes são divididos em quatro séries de quatro clubes cada, da seguinte forma:

SÉRIE 3 - 5.º, 7.º, 9.º e 11.º classificados Série A

SÉRIE 4 - 6.º, 8.º, 10.º e 12.º classificados Série A

SÉRIE 5 - 5.º, 7.º, 9.º e 11.º classificados Série B

SÉRIE 6 - 6.º, 8.º, 10.º e 12.º classificados Série B

Esta fase também é disputada a duas voltas e com bonificação de pontos, isto é: o quinto classificado na fase regular parte para esta segunda fase com oito pontos, o sexto com sete pontos, o sétimo com seis, o oitavo com cinco, o nono com quatro, o 10.º com três, o 11.º com dois e o 12.º com um. Os últimos classificados de cada uma das quatro séries descem ao Campeonato de Portugal (CP), que passa a ser o quarto escalão do futebol nacional. No sentido inverso, deste sobem quatro emblemas à Liga 3.

Os 16 clubes despromovidos ao CP

Da fase de acesso à Liga 3, estes foram os 16 clubes que não conseguiram o apuramento e que, por isso, desceram ao CP para a próxima época: Merelinense, São Martinho, Maria da Fonte, Mirandela, AD Sanjoanense, Gondomar, Marítimo B, Amarante, Loures, BC Branco, Marinhense, Condeixa, Louletano, Moncarapachense, Olhanense e Praiense.