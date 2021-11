Quando estamos a entrar na fase de todas as decisões no que diz respeito ao apuramento para o Mundial2022, há apenas quatro seleções já apuradas para a prova que se vai disputar no Qatar.

O Brasil apurou-se na última madrugada e é a primeira seleção sul-americana a qualificar-se.

Com uma jornada por disputar na qualificação europeia, só a Alemanha e a Dinamarca conseguiram o bilhete para a competição.

A estas, junta-se, obviamente, o país organizador.