A Nigéria de José Peseiro goleou em casa São Tomé e Príncipe por 6-0 e confirmou o primeiro lugar no Grupo A de apuramento para o CAN 2023.

Victor Osimhen, estrela do Nápoles e nome maior do futebol da Nigéria na atualidade, foi a grande figura do jogo, ao assinar um hat-trick, fechando a fase de apuramento como melhor marcador com dez golos. Os outros golos foram marcados por Ademola Lookman, Taiwo Awoniyi e por Samuel Chukwueze, num jogo em que José Peseiro estreou Bruno Onyemaechi, lateral-esquerdo do Boavista que foi titular.

A Gâmbia também garantiu a presença no CAN. Num jogo dramático com o Congo, que definia que se juntava ao já apurado Mali no Grupo G, os gambianos foram para o intervalo a perder por 2-0 (golos do médio do Boavista Makouta e de Silvere Ganvoula), mas conseguiram resgatar um empate a dois golos suficiente para evitar a ultrapassagem pelos congoleses. O suplente Yankuba Minteh reduziu aos 79 minutos e em cima do minuto 90 Mohamed Badamosi fez o 2-2 final.